

كيب تاون 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واس

أعلن وزير الصحة الجنوب أفريقي زويلي مكيزي ارتفاع عدد الإصابات بفيروس

وأوضح في بيان له اليوم أن جنوب افريقيا سجلت 988 حالة مؤكدة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما وصلت حالات الوفاة إلى 397، وذلك بزيادة 28 حالة وفاة عن اليوم الذي يسبقه.

وأشار إلى أن إجمالي عدد المتعافين بلغ حتى الآن 10104 أشخاص.

// انتهى //

13:57ت م

0062



كيب تاون 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واسأعلن وزير الصحة الجنوب أفريقي زويلي مكيزي ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في بلاده إلى 20125 حالة.وأوضح في بيان له اليوم أن جنوب افريقيا سجلت 988 حالة مؤكدة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما وصلت حالات الوفاة إلى 397، وذلك بزيادة 28 حالة وفاة عن اليوم الذي يسبقه.وأشار إلى أن إجمالي عدد المتعافين بلغ حتى الآن 10104 أشخاص.// انتهى //13:57ت م0062

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إصابات كورونا المؤكدة في جنوب أفريقيا تتجاوز 20 ألفًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.