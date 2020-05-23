السعودية اليوم / إندونيسيا تسجل 949 إصابة جديدة بفيروس كورونا



جاكرتا 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واس

سجلت إندونيسيا اليوم 949 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأعلن المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو في بيان له عن 25 حالة وفاة جديدة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 1351، في حين تماثل 5249 مريضا للشفاء.

// انتهى //

13:38ت م

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جاكرتا 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واسسجلت إندونيسيا اليوم 949 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما يرفع إجمالي الحالات في البلاد إلى 21745.وأعلن المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو في بيان له عن 25 حالة وفاة جديدة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 1351، في حين تماثل 5249 مريضا للشفاء.// انتهى //13:38ت م0056

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