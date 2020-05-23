السعودية اليوم / ماليزيا تسجل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون وفيات



كوالالمبور 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واس

قالت ماليزيا اليوم السبت إنها رصدت 48 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة ليبقى عدد حالات الوفاة عند 115 حالة.

// انتهى //

13:33ت م

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كوالالمبور 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واسقالت ماليزيا اليوم السبت إنها رصدت 48 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 7185 حالة.وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة ليبقى عدد حالات الوفاة عند 115 حالة.// انتهى //13:33ت م0055

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