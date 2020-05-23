

مسقط 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واس

سجّلت سلطنة عمان اليوم 463 إصابة جديدة بمرض فيروس

وأفادت وزارة الصحة العمانية أن 210 حالات لعمانيين، و253 حالة لغير عمانيين، فيما بلغ عدد الوفيات 34 حالة، مشيرة إلى تماثل 1848 حالة للشفاء.

// انتهى //

13:31ت م

0053



مسقط 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واسسجّلت سلطنة عمان اليوم 463 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩)، ليرتفع عد الإصابات إلى 7257 حالة.وأفادت وزارة الصحة العمانية أن 210 حالات لعمانيين، و253 حالة لغير عمانيين، فيما بلغ عدد الوفيات 34 حالة، مشيرة إلى تماثل 1848 حالة للشفاء.// انتهى //13:31ت م0053

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سلطنة عمان تسجل 463 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.