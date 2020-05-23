شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي»: الجهد العالمي المشترك سيهزم وباء كورونا والان نبدء بالتفاصيل

هنأ الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد للعام الهجري 1441، وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يمنّ على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وأضاف في بيان بهذه المناسبة: "أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز رئيس القمة الإسلامية، وسمو ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله. كما أتقدم أيضا بالتهنئة إلى أصحاب الجلالة والسمو والفخامة قادة الدول الأعضاء".

وتابع: فرحة العيد تأتي وسط قلق وظروف صعبة يعيشها العالم الإسلامي والعالم، تسببت بها جائحة كورونا. وأتضرع إلى الله عزّ وجل بأن يجعل من هذه المناسبة فرجا يرفع بها الله الغمة عن الأمة الإسلامية والبشرية جمعاء، وأدعو الناس إلى التفاؤل والفرح مهما كانت الظروف.. إن الثقة في الله كبيرة، خاصة مع الجهد العالمي المشترك وتصميم البشرية على هزيمة هذا الوباء.