تركي آل الشيخ: تحدي الخير وفر 30 منزلاً عبر منصة جود الإسكان

2020-05-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن المستشار في الديوان الملكي، رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ أن مبادرة تحدي الخير وفرت 30 منزلاً للأسر المحتاجة عبر منصة جود الإسكان.

وقال آل الشيخ عبر تويتر: باسمي ونيابة عن أخي العزيز سعود السويلم: نتقدم بالشكر والتقدير لكل من تفاعل ودعم مبادرة “تحدي الخير” سواء ماديًا أو معنويًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي وفرت بشكل مباشر قرابة 30 منزلاً لـ 30 أسرة عبر منصة “جود الإسكان” والتي نخصها بالشكر والثناء على جهودها المميزة.

وكانت مبادرة تحدي الخير تم الكشف عنها قبل عدة أيام حيث أطلق السويلم التحدي في تغريدة قال فيها :” أتحدى الأسطورة أبو ناصر على مباراة في البلايستيشن خيرية، وتكون المباراة بمشاركة الجميع لتوفير أكثر من مسكن لصالح منصة جود الإسكان. والوعد 29 رمضان إذا قبل التحدي”.

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وعلى الفور رد آل الشيخ الذي يملك نادي ألميريا الإسباني إذ قال في نفس اليوم :” قبلت التحدي يالشامخ لصالح منصة جود الإسكان وأباخذ الميريا وتأخذ النصر واتحداك بعد ولصالح المباراة ادعم المنصة بمليون ريا والوعد مثل ما حددت 29 رمضان وبشرط تكون بث مباشر للجميع”.

وخلال المباراة التي تم بثها مباشرة عبر حساب تركي آل الشيخ على انستقرام تقدم السويلم بهدفين فانفعل آل الشيخ وكسر الشاشة معلقاً “الذراع خربان”.

ونشر آل الشيخ عبر تويتر مقطع تحطيم الشاشة وعلق عليها قائلاً:” في أحداث شغب بسيطة … بندور على تلفزيون جديد وبنرجع نكمل المباراة … لسا المباراة ما انتهت”.



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