التنمية الاجتماعية: توفير شقة لساكنة الحافلة المهملة بالخبر

2020-05-23

متابعات الخليج 365 - الخبر

تفاعلت الجهات المعنية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع حالة مواطنة تسكن في حافلة نقل مهملة، وذلك بعدما تم إخراجها من شقتها في حي العزيزية بمحافظة الخبر، لعدم قدرتها على سداد الإيجار.

وأوضح مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع الوزارة في المنطقة الشرقية، خالد العبيد، أنه تم الوقوف على وضع المواطنة أمس (الجمعة)، وذلك بتوجيه من مدير عام الفرع عبدالرحمن المقبل، وبمتابعة من رئيس بلدية الخبر المهندس سلطان الزايدي، والتنسيق مع الشرطة والدوريات الأمنية وجمعية البر.

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وأوضح أنه ثبت منح المواطنة، شقة سكنية من قبل جمعية البر الخيرية بالمنطقة الشرقية، في حي الضباب، مشيراً إلى أنها لم تتسلمها، حيث فضلت البقاء في الحافلة التي اشترتها بنفسها والتي تقع مقابل منزلها السابق بحسب “عكاظ”.

وأكد مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية، ضرورة تسليم المواطنة منزلها الذي منحته لها جمعية البر منذ شهر تقريباً.



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