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سكرتيرة البيت الأبيض تكشف عن طريق الخطأ رقم الحساب المصرفي لترامب !
أثناء مؤتمر صحفي صباح اليوم
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
كشفت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كايلي ماكناني، عن غير قصد، رقم الحساب المصرفي الخاص لرئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، بالإضافة إلى رقم التحويل المصرفي.
وكشفت ماكناني، 32 عامًا، عن هذه المعلومات الخاصة والحساسة لطبيعة منصب دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي للبيت الأبيض أعلنت فيه أن ترامب تبرع براتبه إلى وزارة الصحة لإجراء مزيد من الاختبارات والتجارب على فيروس كورونا.
وفي عام 2016 ، كان قد تعهد ترامب بالتخلي عن راتبه الرئاسي السنوي البالغ 400 ألف دولار بسبب وضعه كملياردير، قائلاً إنه سيتبرع بالمال للمؤسسات التي يختارها، وصباح اليوم كشف ماكناني أنه اختار التبرع بـ 100 ألف دولار من أرباحه لعام 2020 إلى قطاع الصحة؛ لدعم الجهود المبذولة لمواجهة واحتواء ومكافحة فيروس كورونا، ثم لوحت بالشيك الذي كتبه للصحفيين.
وقد أثار الحادث مخاوف إيفا فيلاسكيز، الرئيس والمدير التنفيذي لمنظمة Identity Theft Resource Center، وقالت لصحيفة التايمز إن هذه معلومات لا يجب مشاركتها على الإطلاق، حيث تُعرض صاحبها لإمكانية الاحتيال، متابعة: من جهة أخرى فمن المؤكد أن حساب الرئيس ترامب لديه إجراءات أمنية إضافية بسبب منصبه ومن غير المحتمل أن يتم اختراق حسابه بسبب أخطاء ماكناني.
وأثارت الواقعة سخرية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من كل من ترامب وماكناني.
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