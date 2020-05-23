، "خريطة المملكة الجوية في العيد" بتوقيع "الحصيني": تقلبات وغبار وهطولات ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: انخفاض في الحرارة على الشمالية وتبوك والجوف وحائل لتمركز منخفض جوي

تَوَقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أن حالة تقلبات جوية تشهدها مناطق المملكة اعتبارًا من يوم غد الأحد أول أيام عيد الفطر.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "متوقع من يوم الأحد أول أيام #عيد_الفطر "حسب التقويم" -إن شاء الله- تقلبات جوية لعدة أيام على المملكة تشمل أمطارًا متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من الشمالية والوسطى والجنوبية، وغبارًا متفاوتًا مع انخفاض في الحرارة على: (الشمالية، وتبوك، والجوف، وحائل، وشمال القصيم)؛ لتمركز منخفض جوي على الشمالية".حالة الطقس الأرصاد