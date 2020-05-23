- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
تَوَقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أن حالة تقلبات جوية تشهدها مناطق المملكة اعتبارًا من يوم غد الأحد أول أيام عيد الفطر.
وقال عبر حسابه في "تويتر": "متوقع من يوم الأحد أول أيام #عيد_الفطر "حسب التقويم" -إن شاء الله- تقلبات جوية لعدة أيام على المملكة تشمل أمطارًا متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من الشمالية والوسطى والجنوبية، وغبارًا متفاوتًا مع انخفاض في الحرارة على: (الشمالية، وتبوك، والجوف، وحائل، وشمال القصيم)؛ لتمركز منخفض جوي على الشمالية".حالة الطقس الأرصاد
23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441 12:50 PM
قال: انخفاض في الحرارة على الشمالية وتبوك والجوف وحائل لتمركز منخفض جوي
تَوَقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أن حالة تقلبات جوية تشهدها مناطق المملكة اعتبارًا من يوم غد الأحد أول أيام عيد الفطر.
وقال عبر حسابه في "تويتر": "متوقع من يوم الأحد أول أيام #عيد_الفطر "حسب التقويم" -إن شاء الله- تقلبات جوية لعدة أيام على المملكة تشمل أمطارًا متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من الشمالية والوسطى والجنوبية، وغبارًا متفاوتًا مع انخفاض في الحرارة على: (الشمالية، وتبوك، والجوف، وحائل، وشمال القصيم)؛ لتمركز منخفض جوي على الشمالية".
، "خريطة المملكة الجوية في العيد" بتوقيع "الحصيني": تقلبات وغبار وهطولات ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "خريطة المملكة الجوية في العيد" بتوقيع "الحصيني": تقلبات وغبار وهطولات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.