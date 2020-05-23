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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار خفيفة، مصحوبةً بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران.
وبيّنت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة، وشرورة)، وتستمر حتى الساعة الـ3 مساءً بمشيئة الله.حالة الطقس الأرصاد
تنبيه.. أمطار خفيفة على نجران تستمر حتى الساعة الـ3 مساءًوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-05-23
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار خفيفة، مصحوبةً بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران.
وبيّنت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة، وشرورة)، وتستمر حتى الساعة الـ3 مساءً بمشيئة الله.
23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441
11:06 AM
الأرصاد: مصحوبةً برياح سطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار خفيفة، مصحوبةً بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران.
وبيّنت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة، وشرورة)، وتستمر حتى الساعة الـ3 مساءً بمشيئة الله.
، تنبيه.. أمطار خفيفة على نجران تستمر حتى الساعة الـ3 مساءً ،
المصدر : الخليج 365
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