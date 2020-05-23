- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "شاومي" سجلت براءة اختراع جديدة من نوعها، والتي ستجهزها لهاتفها الجديد المرتقب.
وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" أن هاتف "شاومي" المرتقب سيتضمن خاصية قابلة للطي، وشريط كاميرا دوار.
وأشارت إلى أن براءة الاختراع تتضمن شاشة لمسية قابلة للطي، تشبه بصورة كبيرة الهاتف الصدفي القابل للطي، الذي أطلقته سامسونج في هاتفها "جلاكسي زد فليب"، وموتورولا في هاتفها "موتو رازار"، ما إضافة تطويرات كبيرة.
ويحتوي الهاتف الصدفي الخاص بـ"شاومي" على شريط نصف علوي، يمكن تدويره أفقيًّا بتحويل الكاميرات الخلفية إلى الأمام، واستخدامها في صور السيلفي.
ويحتوي النصف العلوي من الجهاز على مفاتيح الطاقة ومستوى الصوت على الجانب الأيمن، بالإضافة إلى ذلك نرى شبكة مكبر صوت تقع أسفل الجزء الذي يدور مباشرة.
وتمتلك شاومي عددًا كبيرًا من براءات الاختراع غير التقليدية للهواتف الذكية، مثل هاتف مزود بآلية منبثقة تحتوي على 7 كاميرات دفعة واحدة، وهاتف آخر مزدوج الجوانب مع شاشة ملتفة.شركة شاومي
23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441 12:39 PM
كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "شاومي" سجلت براءة اختراع جديدة من نوعها، والتي ستجهزها لهاتفها الجديد المرتقب.
وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" أن هاتف "شاومي" المرتقب سيتضمن خاصية قابلة للطي، وشريط كاميرا دوار.
وأشارت إلى أن براءة الاختراع تتضمن شاشة لمسية قابلة للطي، تشبه بصورة كبيرة الهاتف الصدفي القابل للطي، الذي أطلقته سامسونج في هاتفها "جلاكسي زد فليب"، وموتورولا في هاتفها "موتو رازار"، ما إضافة تطويرات كبيرة.
ويحتوي الهاتف الصدفي الخاص بـ"شاومي" على شريط نصف علوي، يمكن تدويره أفقيًّا بتحويل الكاميرات الخلفية إلى الأمام، واستخدامها في صور السيلفي.
ويحتوي النصف العلوي من الجهاز على مفاتيح الطاقة ومستوى الصوت على الجانب الأيمن، بالإضافة إلى ذلك نرى شبكة مكبر صوت تقع أسفل الجزء الذي يدور مباشرة.
وتمتلك شاومي عددًا كبيرًا من براءات الاختراع غير التقليدية للهواتف الذكية، مثل هاتف مزود بآلية منبثقة تحتوي على 7 كاميرات دفعة واحدة، وهاتف آخر مزدوج الجوانب مع شاشة ملتفة.
، براءة اختراع هاتف "شاومي" الجديد.. قابل للطي مع شريط الكاميرا الدوار ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر براءة اختراع هاتف "شاومي" الجديد.. قابل للطي مع شريط الكاميرا الدوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.