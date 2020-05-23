شكرا لمتابعة خبر عن تدشين ممرات عبور تجارية تربط بين موانئ ومطارات المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الهيئة العامة للموانئ، اليوم السبت، عن بدء تطبيق ممرات العبور التجارية التي تربط بين موانئ ومطارات المملكة لنقل البضائع وإعادة تصديرها دولياً، وذلك لدمج الشحن البحري والجوي، وتقليل تكاليف الشحن وسرعة الإنجاز.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى تحفيز صناعة الخدمات اللوجستية، وتوسيع القدرات الاستيعابية ورفع مستوى العمليات البحرية والتشغيلية واللوجستية بالموانئ السعودية، فضلًا عن أهداف أخرى؛ فيما نجح ميناء الملك عبدالعزيز، في أول عملية نقل وتخليص للحاويات من ميناء الملك عبدالعزيز إلى مطار الملك فهد الدولي بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك وذلك عن طريق استغلال الممرات الافتراضية بين مناطق الإيداع.

وتمكنت منطقة الإيداع وإعادة التصدير بميناء جدة الإسلامي التابعة للشريك الاستراتيجي ومشغل المنطقة شركة LogiPoint التي تُعد الأولى والأكبر من نوعها في المملكة، بمساحة تبلغ مليون متر مربع، من استقبال شحنة بضائع بحرية ومن ثم إعادة شحنها عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي إلى وجهتها النهائية بدولة هولندا.