بالصور.. 321 معتمر تركي يغادرون المدينة المنورة إلى بلادهم

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): غادر مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة 321 معتمر تركي إلى بلادهم . غادر مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة 321 معتمر تركي إلى بلادهم . وأكدت "جوازات المطار" إنهاء إجراءات تسفيرهم تنفيذاً للأمر السامي بإعفاء المعتمرين المتأخرين عن المغادرة من الغرامات أو وضعهم في قائمة المرحلين ، مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية . Advertisements

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