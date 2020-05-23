شكرا لمتابعة خبر عن «الأرصاد»: أمطار خفيفة على نجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار خفيفة، مصحوبةً بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران.

وبينت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة، وشرورة ، وتستمر حتى الساعة الـ3مساءً - بمشيئة الله -.