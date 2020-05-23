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خادم الحرمين يوافق على إقامة صلاة العيد في المسجدين الشريفين

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حرصًا على إحياء هذه الشعيرة العظيمة في نفوس المسلمين

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، صدور الموافقة الكريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لإقامة صلاة العيد في المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأكد أن صدور هذه الموافقة يؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين على إحياء هذه الشعيرة العظيمة في نفوس المسلمين.

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