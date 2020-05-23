هيئة الأرصاد: أمطار رعدية على 11 منطقة.. السبت

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لليوم السبت، هطولًا لأمطار رعدية تصحب برياح نشطة على 11 منطقة.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أنَّ الحالة الجوية السابقة تشمل مناطق: جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الرياض، حائل، الجوف، الحدود الشمالية.

وحول حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد، أنها ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية، بسرعة 10-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي، فستكون حركة الرياح السطحية شرقية إلى شمالية شرقية، بسرعة 10-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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