ضبط وافد حول سكنه الخاص لصالون حلاقة جنوب مكة

ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، وافدًا يقوم بأعمال الحلاقة في سكنة الخاص؛ مخالفًا بذلك الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

ويأتي ذلك، ضمن الجولات التي تنفذها البلدية للتأكد من عدم مزاولة النشاط في فترة الإغلاق، إضافة إلى كون المكان مخالفًا للاشتراطات الصحية وغير مخصص للحلاقة.

وأوضح رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس حمدي بن اسماعيل قدح، أنه تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالف، مؤكدًا أن البلدية تواصل برامجها الوقائية للحد من انتشار فيروس «كورونا» الجديد.

وأكد قدح، أن الأمانة تناشد المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940، أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.