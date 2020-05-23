بالفيديو.. «عاجل» ترصد عودة منع التجول الشامل بشوارع الرياض

ابتداء من مساء 29 رمضان ..
رصدت «عاجل»، خلال جولة لها بمدينة الرياض، أول يوم لعودة منع التجول الشامل في العاصمة، ابتداءً من مساء أمس 29 رمضان.
وظهرت في شوارع الرياض الجهود الأمنية والرقابية في تطبيق جميع الإجراءات اللازمة لمنع التجول بحزم واضح، حيث بدت شوارع الرياض خالية تقريبًا من السيارات، وسط انتشار كثيف للدوريات الأمنية، ونقاط التفتيش في الشوارع الرئيسية والفرعية.
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