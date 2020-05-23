، لهذا السبب قررت كنسية في ألمانيا استضافة المسلمين لإقامة الصلاة داخلها ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
عادة ما يستقبل مسجد دار السلام في حي نويكولن، بالعاصمة الألمانية برلين، مئات المسلمين في صلاة الجمعة؛ لكن لا يمكنه حاليًا سوى استيعاب 50 شخصًا في كل صلاة بموجب قيود تطبّقها ألمانيا لاحتواء تفشي فيروس كورونا.
لكن كنيسة في المدينة ذاتها قررت استضافة المسلمين غير القادرين على الصلاة في مسجدهم.
وخلال شهر رمضان تدخلت كنيسة مارثا اللوثرية للمساعدة، واستضافت صلاة المسلمين باللغتين العربية والألمانية.
أعيد فتح أماكن العبادة في ألمانيا في الرابع من مايو، بعد إغلاقها لأسابيع بسبب فيروس كورونا؛ لكن يجب على المصلين الحفاظ على مسافة لا تقل عن 1.5 متر.
ووفق "سكاي نيوز" قال أحد المصلين ويدعى سامر حمدون: "كان شعورًا غريبًا بسبب الآلات الموسيقية والصور... لكن عندما تتدبر الأمر، عندما تنسى التفاصيل الصغيرة، هذا بيت من بيوت الله في نهاية المطاف".
وقالت راعية الكنيسة، مونيكا ماتياس: إن الأذان حرّك مشاعرها.
وأضافت: "شاركت في الصلاة، ألقيت كلمة بالألمانية، وخلال الصلاة كنت فقط أقول: نعم، نعم، نعم.. لأن لدينا نفس المخاوف، ونريد أن نتعلم منكم. ومن الجميل أن نشعر بهذه الطريقة تجاه بعضنا البعض".ألمانيا فيروس كورونا الجديد
لهذا السبب قررت كنسية في ألمانيا استضافة المسلمين لإقامة الصلاة داخلهاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-23
عادة ما يستقبل مسجد دار السلام في حي نويكولن، بالعاصمة الألمانية برلين، مئات المسلمين في صلاة الجمعة؛ لكن لا يمكنه حاليًا سوى استيعاب 50 شخصًا في كل صلاة بموجب قيود تطبّقها ألمانيا لاحتواء تفشي فيروس كورونا.
لكن كنيسة في المدينة ذاتها قررت استضافة المسلمين غير القادرين على الصلاة في مسجدهم.
وخلال شهر رمضان تدخلت كنيسة مارثا اللوثرية للمساعدة، واستضافت صلاة المسلمين باللغتين العربية والألمانية.
أعيد فتح أماكن العبادة في ألمانيا في الرابع من مايو، بعد إغلاقها لأسابيع بسبب فيروس كورونا؛ لكن يجب على المصلين الحفاظ على مسافة لا تقل عن 1.5 متر.
ووفق "سكاي نيوز" قال أحد المصلين ويدعى سامر حمدون: "كان شعورًا غريبًا بسبب الآلات الموسيقية والصور... لكن عندما تتدبر الأمر، عندما تنسى التفاصيل الصغيرة، هذا بيت من بيوت الله في نهاية المطاف".
وقالت راعية الكنيسة، مونيكا ماتياس: إن الأذان حرّك مشاعرها.
وأضافت: "شاركت في الصلاة، ألقيت كلمة بالألمانية، وخلال الصلاة كنت فقط أقول: نعم، نعم، نعم.. لأن لدينا نفس المخاوف، ونريد أن نتعلم منكم. ومن الجميل أن نشعر بهذه الطريقة تجاه بعضنا البعض".
23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441
10:41 AM
الأذان حرّك مشاعر راعيتها قائلة: لدينا نفس المخاوف نريد أن نتعلم منكم
عادة ما يستقبل مسجد دار السلام في حي نويكولن، بالعاصمة الألمانية برلين، مئات المسلمين في صلاة الجمعة؛ لكن لا يمكنه حاليًا سوى استيعاب 50 شخصًا في كل صلاة بموجب قيود تطبّقها ألمانيا لاحتواء تفشي فيروس كورونا.
لكن كنيسة في المدينة ذاتها قررت استضافة المسلمين غير القادرين على الصلاة في مسجدهم.
وخلال شهر رمضان تدخلت كنيسة مارثا اللوثرية للمساعدة، واستضافت صلاة المسلمين باللغتين العربية والألمانية.
أعيد فتح أماكن العبادة في ألمانيا في الرابع من مايو، بعد إغلاقها لأسابيع بسبب فيروس كورونا؛ لكن يجب على المصلين الحفاظ على مسافة لا تقل عن 1.5 متر.
ووفق "سكاي نيوز" قال أحد المصلين ويدعى سامر حمدون: "كان شعورًا غريبًا بسبب الآلات الموسيقية والصور... لكن عندما تتدبر الأمر، عندما تنسى التفاصيل الصغيرة، هذا بيت من بيوت الله في نهاية المطاف".
وقالت راعية الكنيسة، مونيكا ماتياس: إن الأذان حرّك مشاعرها.
وأضافت: "شاركت في الصلاة، ألقيت كلمة بالألمانية، وخلال الصلاة كنت فقط أقول: نعم، نعم، نعم.. لأن لدينا نفس المخاوف، ونريد أن نتعلم منكم. ومن الجميل أن نشعر بهذه الطريقة تجاه بعضنا البعض".
، لهذا السبب قررت كنسية في ألمانيا استضافة المسلمين لإقامة الصلاة داخلها ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر لهذا السبب قررت كنسية في ألمانيا استضافة المسلمين لإقامة الصلاة داخلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.