، مؤشر "كورونا" العالمي.. هنا جديد الإصابات والتعافي وأكبر الدول الموبوءة ،

محمد بن مسعود - الدمام - فيما بلغ إجمالي الوفيات 338225 وفق رصد جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية

رصدت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، 108,4 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ارتفاعًا عن 106,1 في اليوم السابق، لتصبح بذلك الحصيلة 5 ملايين و213483 حالة.

ووفق "روسيا اليوم": فإنه بحسب الجامعة التي تعتبر مرجعًا في تتبع انتشار جائحة كورونا، فإن إجمالي الوفيات بلغ 338225، فيما تجاوز عدد المتعافين المليونين بأكثر من 58 ألف حالة.

وانتقلت البرازيل مع نحو 331 ألف إصابة إلى المركز الثاني عالميًّا من حيث عدد المصابين بعد الولايات المتحدة (مليون و601 ألف حالة)، متخطية روسيا (326,4 ألف).فيروس كورونا الجديد