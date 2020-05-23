محمد بن مسعود - الدمام - أعربت عن أطيب التمنّيات للشعب الصديق بالتقدُّم بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس إسياس أفورقي، رئيس دولة إرتريا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدَّى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب دولة إرتريا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهده المناسبة، للرئيس إسياس أفورقي.

وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب دولة إرتريا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441 10:54 AM أعربت عن أطيب التمنّيات للشعب الصديق بالتقدُّم Advertisements القيادة تهنّئ رئيس إرتريا بذكرى استقلال بلاده القيادة تهنّئ رئيس إرتريا بذكرى استقلال بلاده بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس إسياس أفورقي، رئيس دولة إرتريا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدَّى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب دولة إرتريا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهده المناسبة، للرئيس إسياس أفورقي.

وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب دولة إرتريا الصديق المزيد من التقدم والازدهار. الكلمات المفتاحية ، القيادة تهنّئ رئيس إرتريا بذكرى استقلال بلاده ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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