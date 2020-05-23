شكرا لمتابعة خبر عن يوميات عائلة سعودية بالقاهرة أثناء جائحة كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القاهرة (صدى):

كشف مقطع فيديو كيف تعيش إحدى العائلات السعودية في الغربة وتتعايش في ظل وباء كورونا الذي اجتاح أغلب دول العالم .

وأظهر الفيديو يوميات عائلة سعودية بالقاهرة في شهر رمضان المبارك ، والتي قررت الإلتزام بالبقاء في المنزل .

ومع ذلك فإنها تحاول التمسك بالعادات السعودية في هذا الشهر الفضيل بعيداً عن أرض الوطن ، كإعداد الأطعمة السعودية والجلسات العائلية داخل المنزل للشعور بالدفء وصلة الرحم خاصةً مع التواصل مع عائلتهم بالمملكة عبر وسائل الإتصال المرئي ، وفقاً لـ "الإخبارية " .

وأكد أحد أفراد العائلة أنهم يعملون كخلية نحل في المنزل لإعداد الإفطار بينما يقوم أحدهم بجلب المشتريات مع اتخاذ الإجراءات الوقائية ،وسط إصرار منهم على العادات الرمضانية في الغربة حتي يعودا إلى أرض الوطن .