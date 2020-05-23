شكرا لمتابعة خبر عن " وجدت في بيت مهجور " تفاصيل العثور على مفقودة المدينة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

كشف والد الطفلة " مسك " التي تم الإبلاغ عن فقدانها في وقت سابق بالمدينة المنورة، تفاصيل العثور عليها بعد 12 ساعة من تغيبها عن المنزل.

وأوضح الأب أنه تم العثور على مسك تبكي في أحد البيوت المهجورة بجوار المنزل، مشيرا إلى أنها تخضع حالياً للكشف الطبي للاطمئنان عليها.

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وأشار إلى أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، اطمأن خلاله على صحة الطفلة وهنّأه بعودتها سالمة.

ونشرت " صدى " في وقت سابق مقطعا للحظة العثور على الطفلة التي تبلغ من العمر سنة ونصف.