شكرا لمتابعة خبر عن " وجدت في بيت مهجور " تفاصيل العثور على مفقودة المدينة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):كشف والد الطفلة " مسك " التي تم الإبلاغ عن فقدانها في وقت سابق بالمدينة المنورة، تفاصيل العثور عليها بعد 12 ساعة من تغيبها عن المنزل.
وأوضح الأب أنه تم العثور على مسك تبكي في أحد البيوت المهجورة بجوار المنزل، مشيرا إلى أنها تخضع حالياً للكشف الطبي للاطمئنان عليها.
وأشار إلى أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، اطمأن خلاله على صحة الطفلة وهنّأه بعودتها سالمة.
ونشرت " صدى " في وقت سابق مقطعا للحظة العثور على الطفلة التي تبلغ من العمر سنة ونصف.
كانت هذه تفاصيل خبر " وجدت في بيت مهجور " تفاصيل العثور على مفقودة المدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.