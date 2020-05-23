شكرا لمتابعة خبر عن نصائح للتعامل مع عمال السباكة والكهرباء لتجنب العدوى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نشرت وزارة الصحة مجموعة من النصائح التي يجب اتباعها عند التعامل مع العمالة مقدمي الخدمات المنزلية، الذين يجرى الاستعانة بهم وإدخالهم للمنازل لأعمال السباكة والكهرباء وغيرها.

ونصحت الوزارة بعدم السماح للأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض تنفسية مثل السعال والحرارة بالدخول للمنزل، إضافة إلى التأكد من ارتداء الكمامة، وتعقيم اليدين قبل تقديم الخدمة.

كما نبهت بتجنب الملامسة والمصافحة، والحفاظ على المسافة الآمنة، واستخدام الدفع الإلكتروني بدلا من النقدي.