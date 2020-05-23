شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..الوليد بن طلال يبلغ عن مخالفين للإجراءات الإحترازية أثناء تجوله بالدراجة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى): وثق مقطع فيديو، لحظة إبلاغ الأمير الوليد بن طلال الجهات الأمنية عن عمالة مخالفة للإجراءات الإحترازية. وثق مقطع فيديو، لحظة إبلاغ الأمير الوليد بن طلال الجهات الأمنية عن عمالة مخالفة للإجراءات الإحترازية. وأظهر المقطع، تجول الأمير الوليد بدراجته الهوائية في شوارع المملكة، بينما لاحظ تواجد عدد من العمالة مخالفين لإجراءات التباعد الاجتماعي. وذهب الأمير على الفور لإبلاغ الجهات الأمنية عما شاهده، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

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