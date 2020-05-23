شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة لأبناء الملك سعود بالزي الفلكلوري اليوناني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): ظهر أبناء الملك سعود -رحمه الله- في صورة نادرة لهم أثناء وجودهم في اليونان. ظهر أبناء الملك سعود -رحمه الله- في صورة نادرة لهم أثناء وجودهم في اليونان. وأوضح حساب آل سعود أن الصورة التقطت عام 1966م ،وظهر خلالها الأمراء الصغار بالزي الفلكلوري اليوناني. Advertisements وظهر في الصورة كل من: الأمير يوسف حفظه الله ، والأمير شقران رحمه الله ، والأميرة الجازي حفظها الله ، والأمير معتز ، والأميرة نزهة رحمهما الله. شاهد أيضًا:

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