شكرا لمتابعة خبر عن قريبا..طلاب جامعة شقراء يستلمون وثائق تخرجهم إلكترونيًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة شقراء، عن تم تدشين خدمة " وثيقتك على بوابتك " .

وأوضحت الجامعة أنه بإمكان جميع الخريجين والخريجات الاطلاع على وثائقهم وطباعتها من خلال البوابة الالكترونية، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد إتاحة الخدمة قريبا.

وتهدف تلك المبادرة إلى دعم وتمكين الخريجين من التقديم على جهات التوظيف فور تخرجهم باستخدام الوثيقة الإلكترونية الرسمية المعتمدة.