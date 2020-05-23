- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عن صدور الموافقة الكريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على إقامة صلاة عيد الفطر في الحرمين الشريفين، مع إيقاف حضور المصلين.
وأكد أن هذا القرار يدلّ على حرص خادم الحرمين الشريفين على إحياء هذه الشعيرة العظيمة في نفوس المسلمين في ظل هذه الجائحة التي ألقت بالعالم أجمع.
ودعا السديس الله -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين وقيادتنا الرشيدة، وأن يعيد هذه المناسبة العزيزة علينا في أفضل حال، وأن يزيل هذه الجائحة عن العالم أجمع.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441 08:42 AM
السديس: حرصًا على إحياء هذه الشعيرة في نفوس المسلمين في ظل هذه الجائحة
أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عن صدور الموافقة الكريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على إقامة صلاة عيد الفطر في الحرمين الشريفين، مع إيقاف حضور المصلين.
وأكد أن هذا القرار يدلّ على حرص خادم الحرمين الشريفين على إحياء هذه الشعيرة العظيمة في نفوس المسلمين في ظل هذه الجائحة التي ألقت بالعالم أجمع.
ودعا السديس الله -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين وقيادتنا الرشيدة، وأن يعيد هذه المناسبة العزيزة علينا في أفضل حال، وأن يزيل هذه الجائحة عن العالم أجمع.
، بموافقة الملك.. إقامة صلاة عيد الفطر في الحرمين مع إيقاف حضور المصلين ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بموافقة الملك.. إقامة صلاة عيد الفطر في الحرمين مع إيقاف حضور المصلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.