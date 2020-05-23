محمد بن مسعود - الدمام - خلال الأربع والعشرين ساعة.. وإجمالي الوفيات 226 وفاة أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم السبت، تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة. ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها قولها: إن الإصابات الجديدة رفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 11165. وأضافت أنه تم تسجيل حالتيْ وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 266.كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد 23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441 08:38 AM Advertisements خلال الأربع والعشرين ساعة.. وإجمالي الوفيات 226 وفاة كوريا الجنوبية تسجل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا كوريا الجنوبية تسجل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم السبت، تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة. ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها قولها: إن الإصابات الجديدة رفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 11165. وأضافت أنه تم تسجيل حالتيْ وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 266. الكلمات المفتاحية ، كوريا الجنوبية تسجل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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