- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلنت السلطات الصحية الصينية، اليوم السبت، أنها لم تتلقَّ تقارير عن أي حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأبرزت لجنة الصحة الوطنية، في تقريرها اليومي، أنه لم تسجل أيضًا وفيات جديدة متعلقة بالمرض خلال نفس الفترة، مضيفة أنها تلقت تقارير عن حالتين جديدتين مشتبه بإصابتهما بالفيروس.
وخرج ثلاثة مرضى مصابين بالمرض الناجم عن فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تماثلهم للشفاء يوم أمس الجمعة.
وقالت اللجنة إنه ما زال هناك 79 مريضًا يتلقون العلاج في المستشفيات حاليًّا.
وغادر ما إجماله 78258 مريضًا متعافيًا من المستشفيات حتى نهاية يوم الجمعة، حسب اللجنة.الصين فيروس كورونا الجديد
23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441 08:23 AM
78258 متعافيًا غادروا المستشفيات حتى نهاية أمسالصين تعلن عدم تسجيل أي إصابات جديدة بكورونا
أعلنت السلطات الصحية الصينية، اليوم السبت، أنها لم تتلقَّ تقارير عن أي حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأبرزت لجنة الصحة الوطنية، في تقريرها اليومي، أنه لم تسجل أيضًا وفيات جديدة متعلقة بالمرض خلال نفس الفترة، مضيفة أنها تلقت تقارير عن حالتين جديدتين مشتبه بإصابتهما بالفيروس.
وخرج ثلاثة مرضى مصابين بالمرض الناجم عن فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تماثلهم للشفاء يوم أمس الجمعة.
وقالت اللجنة إنه ما زال هناك 79 مريضًا يتلقون العلاج في المستشفيات حاليًّا.
وغادر ما إجماله 78258 مريضًا متعافيًا من المستشفيات حتى نهاية يوم الجمعة، حسب اللجنة.
، الصين تعلن عدم تسجيل أي إصابات جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تعلن عدم تسجيل أي إصابات جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.