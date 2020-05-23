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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم، ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد 638 حالة، ليصبح إجمالي عدد حالات الإصابة 177850 حالة.
وأوضحت البيانات ارتفاع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس 42 حالة، ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 8216.ألمانيا فيروس كورونا الجديد
23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441 08:15 AM
روبرت كوخ: بلغ عدد الحالات المؤكدة في البلاد 638 حالةكورونا.. ألمانيا تسجل 638 إصابة جديدة بالفيروس
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم، ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد 638 حالة، ليصبح إجمالي عدد حالات الإصابة 177850 حالة.
وأوضحت البيانات ارتفاع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس 42 حالة، ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 8216.
، كورونا.. ألمانيا تسجل 638 إصابة جديدة بالفيروس ،
المصدر : الخليج 365
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