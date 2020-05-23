شكرا لقرائتكم خبر عن السفيرة بواشنطن ترأس الاجتماع الـ 42 لمجلس إدارة الأندية الطلابية والان نبدء بالتفاصيل

ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر سفيرة خادم الحرمين الشريفين بالولايات المتحدة الأمريكية الاجتماع الثاني والأربعين لأمانة أندية الطلاب السعوديين في الجامعات الأمريكية، وذلك بحضور القائم بأعمال الملحقية الثقافية الدكتور محمد الجبرين، ومدير إدارة الشؤون الثقافية والاجتماعية بالملحقية الثقافية الدكتور صلاح معمار، ومشاركة أكثر من مئة رئيس ورئيسة نادي طلابي من مختلف الجامعات الأمريكية.

وافتتحت سموها الاجتماع بنقل تحيات القيادة الرشيدة - حفظها الله - لجميع الطلاب والطالبات المبتعثين في الولايات المتحدة، كما قدمت سموها الشكر لجميع الأندية الطلابية على مجهوداتهم من خلال الأنشطة والخدمات التي قدموها لإخوانهم وأخواتهم المبتعثين ولمجتمعاتهم المحلية خلال جائحة كورونا، وإظهار الصورة الحقيقية لشبابنا السعودي.

كما اطلعت سموها خلال الاجتماع على الخطة السنوية للأندية الطلابية التي تسعى إلى إيجاد التوزان في تقديم نشاط طلابي يستهدف المجتمع المحلي لتحسين الصورة الذهنية عن المملكة، ونشاط يستهدف المبتعثين السعوديين من خلال خدمتهم والمساهمة في تبني وتطوير مواهبهم وهواياتهم.

وقام القائم بأعمال الملحقية الثقافية الدكتور محمد الجبرين بشكر سمو السفيرة على دعمها للمبتعثين بشكل عام وللأندية الطلابية بشكل خاص، كما أشاد بالدعم الذي تلقته الملحقية الثقافية من وزارة التعليم، والذي ساهم في تطوير وتميز الأندية الطلابية.

Advertisements

تلا ذلك عرض مصور يلخص بعض الأعمال التي قامت بها الأندية الطلابية على مدار العام الماضي والتي تنوعت بين أنشطة ثقافية ورياضية واجتماعية.

واختتم الدكتور الجبرين كلمته بشكر جميع رؤساء الأندية الطلابية على الدور الاستثنائي الذين يقومون به وأوصاهم بإيصال شكره لجميع أعضاء الهيئات الإدارية في الأندية الطلابية، وإلى كل متطوع ومتطوعة ساهم في إنجاح الأنشطة الطلابية على مدار العام.

كما استعرض مدير الشؤون الثقافية والاجتماعية الدكتور صلاح معمار دليل الأندية الطلابية الذي سوف يساهم في تحقيق 3 مؤشرات أداء (مالية – إدارية – فنية)، وسوف يتم تقييم أداء الأندية سنويا من خلال هذه المؤشرات، وذلك لتحقيق كفاءة الإنفاق وزيادة الحصول على الشراكات والرعايات وزيادة المبادرات النوعية وتحقيق الاستدامة والعمل المؤسسي.