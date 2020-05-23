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بعد إعلان شركة الفيس بوك عن خدمته الجديدة Facebook shops تسائل الكثير هل ستقضي هذه الميزة على المتاجر الإلكترونية ؟ و هنا يشرح الأستاذ/ مازن الضراب مؤسس شركة زد لتمكين التجارة الإلكترونية تفاصيل عن الخدمة الجديدة ابتداءً من لقاء مارك من فيس بوك & توبي من شوبيفاي التي أعلنوا فيها عن الخدمة.
أعلنت فيسبوك عن خدمة متاجر الفيسبوك، وبالشراكة مع شوبيفاي. وكانت في نقاش على الهواء، استعرضوا فيه : الاستراتيجية وشرح عن المنتج في وضعه الحالي والمستقبلي. أتبعه بيان من مارك في صفحته.
Advertisements— Shopify (@Shopify) May 19, 2020
الكثير علّق أن هذه الخدمة، تعني نهاية المتاجر الالكترونية بصورتها التي عرفناها. ستغلق شركات تطوير المتاجر الالكتروني، وسيحل الكساد في الأرض . والحقيقة أن هذه الخدمة، على العكس تماماً تعتبر نقلة نوعية لأصحاب المشاريع ولأصحاب تلك الشركات.
كيف؟
للحصول على هذه الميزة، عملية سحب المنتجات وتفاصيلها (الكميات، الأسعار، خيارات الشحن .. إلخ) سيتم الاعتماد فيها على المنصة الأساسية (نظام المتجر الالكتروني). فيس بوك بخدمتها الجديدة ستقدم قيمة مضافة عن طريق عدة أمور أسردها لكم تباعاً ????
كانت هذه تفاصيل خبر مازن الضراب : هل ستقضي فيس بوك بخدمتها الجديدة Facebook Shops على المتاجر الإلكترونية ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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