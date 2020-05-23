مازن الضراب : هل ستقضي فيس بوك بخدمتها الجديدة Facebook Shops على المتاجر الإلكترونية ؟

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بعد إعلان شركة الفيس بوك عن خدمته الجديدة Facebook shops تسائل الكثير هل ستقضي هذه الميزة على المتاجر الإلكترونية ؟ و هنا يشرح الأستاذ/ مازن الضراب مؤسس شركة زد لتمكين التجارة الإلكترونية تفاصيل عن الخدمة الجديدة ابتداءً من لقاء مارك من فيس بوك & توبي من شوبيفاي التي أعلنوا فيها عن الخدمة.

أعلنت فيسبوك عن خدمة متاجر الفيسبوك، وبالشراكة مع شوبيفاي. وكانت في نقاش على الهواء، استعرضوا فيه : الاستراتيجية وشرح عن المنتج في وضعه الحالي والمستقبلي. أتبعه بيان من مارك في صفحته.

الكثير علّق أن هذه الخدمة، تعني نهاية المتاجر الالكترونية بصورتها التي عرفناها. ستغلق شركات تطوير المتاجر الالكتروني، وسيحل الكساد في الأرض . والحقيقة أن هذه الخدمة، على العكس تماماً تعتبر نقلة نوعية لأصحاب المشاريع ولأصحاب تلك الشركات.