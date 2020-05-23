موافقة خادم الحرمين الشريفين على إقامة صلاة العيد .. التفاصيل

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‏وافق خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على إقامة صلاة العيد و التي ستوافق يوم الأحد لهذا العام الموافق ١ شوال ١٤٤١ هــ في المسجد الحرام و المسجد النبوي فقط و لكن بدون حضور المصلين.





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