تعذر رؤية #هلال_شوال .. التفاصيل

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أعلنت المحكمة العليا بتعذر رؤية هلال شهر شوال المبارك لهذا العام ١٤٤١ هـ و بذلك يكون يوم السبت هو المتمم لشهر رمضان و يوم الأحد هو أول أيام شهر شوال المبارك ، تقبل الله صيامكم و قيامكم ، و كل عام وأنتم بخير.





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