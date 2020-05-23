موعد تطبيق منع التجول الكلي اليوم في جميع مناطق المملكة وهذه تعليمات وزارة الداخلية

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المتحدث الأمني لوزارة الداخلية: تبدأ الجهات الأمنية عند الساعة الخامسة من عصر اليوم الجمعة تطبيق القرار الذي سبق الإعلان عنه بمنع التجول الكامل طوال اليوم في مدن ومناطق المملكة كافة حتى نهاية يوم الأربعاء 4 شوال 1441 هجرية الموافق 27 مايو 2020 م.

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– نهيب بجميع الأفراد والكيانات إلى التقيد التام بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحيّة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وقواعد التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها.

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– نؤكد ضرورة الاستمرار في الالتزام بتعليمات منع التجول وإجراءات التباعد الاجتماعي ومن ذلك منع التجمعات لعدد خمسة أشخاص فأكثر وفقًا للائحة الحد من التجمّعات التي أعلنتها وزارة الداخلية في 14 رمضان الجاري .

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– سيقوم رجال الأمن بمتابعة الالتزام بذلك في الأحياء السكنية ومواقع الاستراحات وغيرها من المناطق العامة كذلك في القرى والهجر والمراكز لضبط أي مخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

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– استمرار السماح بالأنشطة الاقتصادية والتجارية المستثناة بقرارات سابقة،وفق التعليمات والاشتراطات المنظمة لذلك المعلن عنها سابقاًمثل نشاط المطاعم من الساعة السادسة صباحاحتى الساعة 10مساءً وتقتصر الخدمة عبر الطلبات الخارجية عبر أسطولها الخاص أو عبر خدمة التوصيل عبر التطبيقات.

– الأرقام ذات الصلة بالحالات الطارئة على الهاتف رقم ٩٩٩ في مختلف المناطق ، والرقم ٩١١ في منطقة مكة المكرمة، كذلك لتلقى البلاغات عن مخالفات منع التجول ومخالفات لائحة الحد من التجمعات.

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– نؤكد أن خدمات وزارة الداخلية المقدمة للمواطن والمقيم متاحة عبر منصة ” ‎#أبشر ” للاستفادة من خدمات وزارة الداخلية أو قطاعاتها الأمنية المختلفة.

