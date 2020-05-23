أمانة جدة تفرج عن أراضٍ موقوفة في أبرق الرغامة

في مخطط 128..

أعلنت أمانة محافظة جدة الإفراج، الأراضي الموقوفة في مخطط 128/ج/س الواقع في أبرق الرغامة. وجاء ذلك، عبر تغريدة نشرتها الأمانة بحسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

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