وزير البيئة والمياه يوجه بعودة بعض الموظفين لمكاتبهم بعد العيد في «أضيق الحدود»

شدد على التزامهم بجميع الإجراءات الاحترازية
وجه وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وفقًا للقرار السامي رقم 52623 بمنح صلاحية استثناء الموظفين، الذين تتطلب المصلحة حضورهم لمقرات العمل؛ بعودة بعض الموظفين في الوزارة، على أن يكون ذلك في أضيق الحدود.
وأصدر الوزير تعميمًا بمقتضى هذا إلى مديري عموم فروع الوزارة بجميع مناطق المملكة، بمباشرة رؤساء القطاعات ومديري العموم ومديري الإدارات في الوزارة، ومن في حكمهم في الجهات المرتبطة بها، للحضور لمقرات العمل اعتبارًا من يوم الأحد 8 شوال 1441 هـ.
وطالب التعميم كل جهة بالالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا.
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