أمانة عسير تنهي مشاريع السفلتة بإجمالي تجاوز 244 كلم

أنهت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها تنفيذ مشاريع سفلتة بلغت 244 كلم خلال الشهرين الماضيين، بكافة مدن ومحافظات المنطقة.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن أعمال السفلتة شملت العديد من مدن ومحافظات المنطقة، مبينا بأن تنفيذ هذه العقود جاءت لاستكمال جميع العقود المخصصة للمشاريع وإنجازها في أسرع وقت ممكن، حتى يستفيد منها المواطن والمقيم بعد الانتهاء منها، مشيراً إلى حرص الأمانة والبلديات على أهمية مطابقة المشروعات للجودة الشاملة وإنجازها وفقا للبرامج الزمنية المحددة والخطط المحددة مسبقاً لكل مشروع دون أي تأخير، والتأكد من مستوى تنفيذ الخدمات والتشديد على المقاولين المنفذين والمتعهدين على الالتزام بالخطة الزمنية، وكذلك توفير وسائل السلامة المرورية على المحاور والطرق من أجل السلامة العامة .

وبين الحميدي بأن هذه المشاريع التي تم اعتمادها من قبل الأمانة تسير وفقا للخطة والاستراتيجية التي تم وضعها لإنهائها، منوها إلى أن وكالة التعمير والمشاريع بالأمانة تقوم بعمل التصاميم اللازمة، فضلا عن أعمال الدراسات والتصاميم والتقييم بهدف الارتقاء بالخدمات البلدية في كافة أنحاء منطقة عسير، مشيراً إلى أن العمل على استكمال أعمال السفلتة يأتي امتداداً للمشاريع التي تقوم بها الأمانة و البلديات، وذلك وفقاً لتوجيهات أمير منطقة عسير تركي بن طلال، وذلك للارتقاء بجودة الطرقات وفق أعلى المعايير والجودة الشاملة.