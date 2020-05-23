مستقبلي "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم السبت 1441/9/30 هـ الموافق 2020/05/23 م واس

الجمعة 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م

05:54ت م

0230



www.spa.gov.sa/2090691 الجمعة 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م05:54ت م0230

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.