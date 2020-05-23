سياسي / رئيس حكومة الوفاق الليبية و وزير الخارجية الأمريكي يبحثان الأوضاع في ليبيا



واشنطن 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واس

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم في بيان إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أجرى اتصالا هاتفيا برئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج لتأكيد معارضة الولايات المتحدة لاستمرار مستوى دخول الأسلحة والذخائر إلى البلاد.

وأوضح البيان أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ، حث حكومة الوفاق الوطني الليبية بقيادة السراج على وقف إطلاق النار، منتقدا تدفق الأسلحة إلى ليبيا.

وأضاف البيان أن بومبيو والسراج شددا على أهمية الوقف الفوري للقتال والعودة إلى الحوار السياسي.

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