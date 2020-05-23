السعودية اليوم / البرازيل تسجل 330890 إصابة بفيروس كورونا



ريو دي جانيرو 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واس

قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم إن هناك 330890 حالة إصابة مؤكدة بفيروس

وسجلت البرازيل 1001 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى أكثر من 21 ألف وفاة.

ويأتي الإعلان عن هذه الحصيلة في الوقت الذي تدرس فيه الولايات البرازيلية ما إذا كان ينبغي عليها تخفيف القيود المفروضة لاحتواء الفيروس أو فرض إغلاق أكثر صرامة.

// انتهى //

04:38ت م

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ريو دي جانيرو 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واسقالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم إن هناك 330890 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) منذ بداية الجائحة في البرازيل بعد تسجيل 20803 إصابة جديدة.وسجلت البرازيل 1001 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى أكثر من 21 ألف وفاة.ويأتي الإعلان عن هذه الحصيلة في الوقت الذي تدرس فيه الولايات البرازيلية ما إذا كان ينبغي عليها تخفيف القيود المفروضة لاحتواء الفيروس أو فرض إغلاق أكثر صرامة.// انتهى //04:38ت م0221

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