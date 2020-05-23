السعودية اليوم / الصحة تكمل حملتها التوعوية #صم بصحة



الرياض 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واس

أكملت وزارة الصحة تنفيذ حملتها التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع شركة سابك منذ مطلع شهر رمضان الكريم وتزامناً مع فترة البقاء في المنازل حيث هدفت لتوعية أفراد المجتمع كافة بمختلف شرائحهم وفئاتهم، وركزت خلالها على العديد من المواضيع التي شملت تقوية الجهاز المناعي من خلال الالتزام بنمط الحياة الصحي حتى خلال جائحة فيروس

التي زادت فعالياتها في المنزل مع الحجر المنزلي إثر جائحة كورونا وأدت إلى قلة الحركة .

وتضمنت حملة #صم بصحة عددًا من المنتجات التفاعلية المختلفة ومن أبرزها فوازير عش بصحة وتفعيل كل يوم عبر حساب عش بصحة الذي يرسل سؤال والجواب يكون عليها في الردود ويتم تكريمهم بجوائز نقدية يومية .

كما اشتملت الحملة طوال أيام رمضان المبارك على عدد من التحديات التوعوية المنوعة عبر عش بصحة ومنها التحديات اليومية الصحية مثل .. (تقدر ما تضيف السكر في أي صنف على وجبة الفطور) أو (تقدر .. تتمرن 3 تمارين باستخدام كرسي المكتب) وغيرها من التحديات التي تساعد

على النشاط البدني أو الغذاء المتوازن وحتى التوازن النفسي .

إضافةً إلى ذلك فقد تم إطلاق برنامج #اطبخ بصحة الذي يستعرض طبخات صحية كل يوم في رمضان بفيديو قصير وسهل المشاركة وغيرها من البرامج المنوعة الصحية الإبداعية من خلال المنصة الرئيسية للتوعية عش بصحة .

تأتي هذه الحملة تواصلاً لجهود الصحة لتوعية جميع أفراد المجتمع بأهمية اتباع أنماط الحياة الصحية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم ولوقايتهم من الإصابة بالأمراض.

// انتهى //

03:00ت م

0215



الرياض 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واسأكملت وزارة الصحة تنفيذ حملتها التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع شركة سابك منذ مطلع شهر رمضان الكريم وتزامناً مع فترة البقاء في المنازل حيث هدفت لتوعية أفراد المجتمع كافة بمختلف شرائحهم وفئاتهم، وركزت خلالها على العديد من المواضيع التي شملت تقوية الجهاز المناعي من خلال الالتزام بنمط الحياة الصحي حتى خلال جائحة فيروس كورونا خاصةً مع وجود فئات من المجتمع مهددين بالمرض من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيرس كورونا من كبار السن و المصابين بالسكري والضغط والجهاز التنفسي وغيرهم كما تناولت أهمية تغيير بعض الأنماطالتي زادت فعالياتها في المنزل مع الحجر المنزلي إثر جائحة كورونا وأدت إلى قلة الحركة .وتضمنت حملة #صم بصحة عددًا من المنتجات التفاعلية المختلفة ومن أبرزها فوازير عش بصحة وتفعيل كل يوم عبر حساب عش بصحة الذي يرسل سؤال والجواب يكون عليها في الردود ويتم تكريمهم بجوائز نقدية يومية .كما اشتملت الحملة طوال أيام رمضان المبارك على عدد من التحديات التوعوية المنوعة عبر عش بصحة ومنها التحديات اليومية الصحية مثل .. (تقدر ما تضيف السكر في أي صنف على وجبة الفطور) أو (تقدر .. تتمرن 3 تمارين باستخدام كرسي المكتب) وغيرها من التحديات التي تساعدعلى النشاط البدني أو الغذاء المتوازن وحتى التوازن النفسي .إضافةً إلى ذلك فقد تم إطلاق برنامج #اطبخ بصحة الذي يستعرض طبخات صحية كل يوم في رمضان بفيديو قصير وسهل المشاركة وغيرها من البرامج المنوعة الصحية الإبداعية من خلال المنصة الرئيسية للتوعية عش بصحة .تأتي هذه الحملة تواصلاً لجهود الصحة لتوعية جميع أفراد المجتمع بأهمية اتباع أنماط الحياة الصحية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم ولوقايتهم من الإصابة بالأمراض.// انتهى //03:00ت م0215

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الصحة تكمل حملتها التوعوية #صم بصحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.