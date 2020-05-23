السعودية اليوم / قطاع العويقيلة الصحي يجري 1857 فرزاً طبياً عند نقاط الفرز الصحي على مداخل المحافظة



عرعر 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واس

يواصل القطاع الصحي بمحافظة العويقيلة في منطقة الحدود الشمالية تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المشددة لمنع انتشار

وجرى خلال الجولات الميدانية قياس درجات الحرارة للقاطنين ، والتحقق من عدم وجود أعراض فيروس كورونا لديهم، إلى جانب تقديم التوعية الصحية اللازمة لهم بلغاتهم لإيصال المعلومة الصحية والصحيحة لهم لضمان استفادتهم منها .

وتعمل فرق المسح الميداني بمستشفى العويقيلة العام ومكتب الإشراف على المراكز الصحية بالقطاع على تكثيف اعمال المسح النشط لفحص الوافدين القاطنين في المدارس، بالإضافة إلى إجراء أكثر من ( 1857 )فرزاً طبياً عند نقاط الفرز الصحي على مداخل المحافظة عن طريق قياس درجة الحرارة،خلال يوم أمس .

// انتهى //

02:30ت م

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عرعر 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واسيواصل القطاع الصحي بمحافظة العويقيلة في منطقة الحدود الشمالية تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المشددة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من خلال قيام الفِرَق الطبية الميدانية بجولاتها ضمن عمليات المسح النشط للكشف المبكر على الوافدين القاطنين داخل مقرات سكنهم المؤقت بمدارس المحافظة.وجرى خلال الجولات الميدانية قياس درجات الحرارة للقاطنين ، والتحقق من عدم وجود أعراض فيروس كورونا لديهم، إلى جانب تقديم التوعية الصحية اللازمة لهم بلغاتهم لإيصال المعلومة الصحية والصحيحة لهم لضمان استفادتهم منها .وتعمل فرق المسح الميداني بمستشفى العويقيلة العام ومكتب الإشراف على المراكز الصحية بالقطاع على تكثيف اعمال المسح النشط لفحص الوافدين القاطنين في المدارس، بالإضافة إلى إجراء أكثر من ( 1857 )فرزاً طبياً عند نقاط الفرز الصحي على مداخل المحافظة عن طريق قياس درجة الحرارة،خلال يوم أمس .// انتهى //02:30ت م0214

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