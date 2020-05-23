شكرا لقرائتكم خبر عن مغادرة الرحلة الثانية للعالقين في أستراليا إلى الدمام والان نبدء بالتفاصيل

تنفيذا لتوجيهات القيادة - حفظها الله - وبمتابعة مباشرة من سمو وزير الخارجية غادرت الدفعة الثانية من المواطنين العالقين في أستراليا والراغبين بالعودة إلى المملكة على الخطوط السعودية من مطار سدني الدولي إلى مطار الملك فهد الدولي بالدمام.

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