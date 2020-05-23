السعودية | إقامة صلاة عيد الفطر في الحرمين مع إيقاف حضور المصلين

شكرا لقرائتكم إقامة صلاة عيد الفطر في الحرمين مع إيقاف حضور المصلين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن السديس عن صدور الموافقة الكريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على إقامة صلاة عيد الفطر في الحرمين الشريفين، مع إيقاف حضور المصلين.

وأكد السديس أن هذا القرار يدل على حرص خادم الحرمين الشريفين على إحياء هذه الشعيرة العظيمة في نفوس المسلمين في ظل هذه الجائحة التي ألقت بالعالم أجمع.

ودعا الله -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين وقيادتنا الرشيدة، وأن يعيد هذه المناسبة العزيزة علينا في أفضل حال، وأن يزيل هذه الجائحة عن العالم أجمع.