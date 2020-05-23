السعودية | ما قصة العثور على طفلة وسط مباني مهجورة بالمدينة المنور

شكرا لقرائتكم ما قصة العثور على طفلة وسط مباني مهجورة بالمدينة المنور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ظلت الطفلة مسك مناور الحربي من المدينة المنورة، مختفية لأكثر من 12 ساعة، وسط ظروف غامضة وحالة من الخوف عاشتها أسرة الطفلة، لحين العثور عليها وسط مباني مهجورة، في حي أبو كبير حمراء الأسد الواقع بين مسجد الميقات على طريق الجامعات.

وفي التفاصيل، يروي والد الطفلة لـ"العربية.نت " القصة: "12 ساعة كانت علينا عصيبة في البحث عن طفلتي، إلى حين العثور عليها في منزل مهجور، وهي بحالة جيدة وتم نقلها في مستشفى الأطفال بالمدينة المنورة للكشف عليها والاطمئنان على صحتها".

وقدم الحربي شكره لإمارة المدينة المنورة والجهات الأمنية ودوريات الأمن ومدير شرطة المدينة والقطاع الامني بالمدينة المنورة على كافة الجهود المبذولة للعثور عليها.

في الوقت نفسه، راج وسم #مفقودة_المدينة _ الطفلة_مسك ومطالبات بالبحث عنها، ونشر صورها، وسط تفاعل كبير من نشطاء منصات التواصل الاجتماعية.