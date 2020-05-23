خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان رئيس باكستان في ضحايا «طائرة كراتشي»

راح ضحيتها 100 شخص ما بين قتيل وجريح..
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، إثر تحطم طائرة ركاب مدنية في مدينة كراتشي، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.
وقال الملك: علمنا بنبأ تحطم طائرة ركاب مدنية في مدينة كراتشي، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية باكستان الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا، أحر التعازي وأصدق المواساة؛ لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية باكستان من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، للرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، إثر تحطم طائرة ركاب مدنية في مدينة كراتشي، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.
وقال سمو ولي العهد: تلقيت نبأ تحطم طائرة ركاب مدنية في مدينة كراتشي، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة، عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلًا الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب.
وتحطّمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية، على متنها أكثر من 100 شخص في مدينة كراتشي، جنوب البلاد، حسب مسؤولين عن الملاحة الجويّة، بعد أيام من سماح البلاد باستئناف الرحلات الجوية التجارية.
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