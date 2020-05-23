بالصور.. فحص أكثر من 1600 شخص بالداير

ضمن الإجراءات الاحترازية، التي تقوم بها الإدارة العامة للشؤون الصحية بجازان للوقاية من فيروس كورونا ومنع انتشاره بالمنطقة، قامت إدارة شؤون المراكز الصحية بقطاع بني مالك، بفحص الداخلين والخارجين من محافظة الداير وإليها؛ حيث بلغ عدد المفحوصين خلال هذا الأسبوع 1610 أشخاص.

كما استهدفت الطواقم الطبية بالقطاع، مساكن القاطنين الوافدين بالفحص الحراري والتوعية الصحية؛ حيث بلغ عدد المفحوصين 90 وافدًا.

وفي ذات السياق، يواصل القطاع الصحي ببني مالك، المشاركة في المرور على مساكن الوافدين ضمن اللجنة المشكلة من جهات عدة بالمحافظة؛ للكشف على مساكنهم للتحقق من توافر الاشتراطات الصحية اللازمة في هذه المساكن.