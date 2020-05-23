الإطاحة بتشكيل عصابي امتهن سرقة عملاء البنوك بالأسلحة البيضاء في الرياض

مكون من 4 أشخاص من الجنسية الإثيوبية..
نجت شرطة منطقة الرياض في الإطاحة بتشكيلٍ عصابي مكون من أربعة أشخاص (إثيوبيي الجنسية)، امتهنوا سرقة عملاء البنوك والاستيلاء على ما بحوزتهم من أموال.
وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري بأنه- بفضل الله- تمكنت الجهات الأمنية من الإطاحة بتشكيلٍ عصابي مكون من أربعة أشخاص (إثيوبيي الجنسية) امتهنوا سرقة عملاء البنوك والاستيلاء على ما بحوزتهم من أموال بالسلب والإكراه بالقوة والتهديد بالأسلحة البيضاء (مطارق وسواطير)؛ مستخدمين مجموعة من مركبات مسروقة بعد تغيير معالمها، لتضليل الجهات الأمنية.
وأضاف التويجري، أنه تم القبض عليهم متلبسين بعد اعتدائهم على أحد عملاء مصرف بحي العليا وسط العاصمة الرياض ومحاولة سلبه، وأبدوا مقاومة لرجال الأمن نتج عنها إحداث تلفيات بالمركبات الأمنية، التي باشرت الحادثة، وجرى إيقافهم واستعادة أكثر من نصف مليون ريال كانت بحوزتهم من جرائمهم واتخذت بحقهم كل الإجراءات النظامية لإحالتهم للنيابة العامة.
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